Фериботът Оряхово-Бекет спря работа заради ниското ниво на река Дунав

Фериботната връзка, обслужваща граничен преход Оряхово – Бекет на границата с Румъния, временно преустановява работа поради ниското ниво на река Дунав и силен вятър, посочват от Главната дирекция "Гранична полиция" на сайта си.

Водачите се предупреждават за алтернативни гранични преходи. Продължава основният ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе, поради което е въведена временна организация на движението.

Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата-изпълнител. Трафикът е нормален на всички гранично контролно-пропускателни пунктове.