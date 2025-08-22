18-годишното момиче, пострадало в катастрофата, при която лек автомобил се вряза в автобус, е оперирано и е на апаратна вентилация

18-годишната млада жена, която пострада тежко в катастрофата, при която лек автомобил се вряза в автобус на градския транспорт в София миналия петък, е оперирана.

Операцията е извършена от екипа на чл.-кор. проф. д-р Николай Габровски, д.м.н. в спешната болница "Пирогов".

"Операциите, която извършиха пироговските неврохирурзи са част поредица от сложни оперативни интервенции, през които трябва да премине пациентката", заявиха от болницата тази сутрин.

Към момента младата жена е настанена в неврореанимацията на университетската болница "Пирогов" на апаратна вентилация.

Екипът на д-р Валерий Плачков осъществява 24-часово активно мониториране и реанимационни мероприятия.

В малките часове в петък, 15 август, 21-годишен шофьор от ромската махала "Факултета" заби колата си в градски автобус, уби лекар, и прати четирима в болница с опасност за живота.

Два дни по-късно Софийският градски съд наложи най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" на Виктор Даниелов Илиев.

Вчера беше съобщено, че Илиев е изписан от ВМА и преместен в ареста.