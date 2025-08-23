Мощни бури причиниха щети из страната (ВИДЕО)

Мощен шквал с пориви на вятъра до 86 км/ч премина през Русе и предизвика сериозни щети в различни части на града снощи. Силният вятър e повали дървета и клони, които са затруднили движението.

Екипи на Пожарната служба и „Паркстрой“ са работили по отстраняването им. Нанесени са поражения върху контактната мрежа на тролейбусния транспорт. Очаква се днес движението в Русе да се нормализира.

Бурята премина и през Шумен и нанесе сериозни поражения в шуменското село Царев брод, където градушка унищожи насажденията в дворовете на хората. Обхватът на мобилните оператори е много лош, каза за БНР Шумен кметът на селото Стефан Живков.

Силният вятър вчера е повалил много дървета и клони в Търговище, Нови пазар, Хитрино.

В Търговище е паднала цялата топлоизолация на блок 63 в кв Запад 3.

Общо 6 населени места от Североизточна България са били без ток към 7 ч. тази сутрин. Това съобщиха от електроразпределителното дружество.

Това са четирите шуменски села Царев брод, Черенча, Новосел и Средня и селата Присойна и Язовец в Търговищка област. Аварийните екипи на дружеството работят за отстраняването на всички аварии.