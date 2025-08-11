Баща застреля сина си с ловна пушка в село Врачеш

Мъж застреля сина си с незаконна ловна пушка в ботевградското село Врачеш, съобщиха от Областна дирекция на МВР в София.

Инцидентът е станал около 23.10 часа на 8 август. В РУ-Ботевград постъпил сигнал за нарушаване на нощната тишина в селото.

На място били изпратени служители на жандармерията, които чули два изстрела от къщата. При извършената проверка на адреса те установили, че при възникнал скандал баща е прострелял с незаконна ловна пушка своя син. Според местните, синът системно е тормозел родителите си.

Пострадалият е транспортиран в столична болница, където по-късно е починал. Извършителят е задържан за срок до 24 часа.

Дежурна оперативна група от областната дирекция е извършила оглед на местопроизшествието. По случая е образувано досъдебно производство.

След доклад на събраните материали в окръжната прокуратура 61-годишният мъж е привлечен в качеството на обвиняем за извършено престъпление по чл. 116, ал.1, т.3, пр.2, т.6, пр.1 от НК. Наложена му е мярка за задържане за срок до 72 часа.