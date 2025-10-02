Баща, пребил и душил непълнолетната си дъщеря, отива на съд

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 53-годишен мъж, нанесъл телесна повреда на дъщеря си в условията на домашно насилие, съобщиха от прокуратурата.

На 23 септември около 15:00 часа в столичния квартал „Дружба“ обвиняемият А.С. е нанесъл удари с ръка в областта на главата на непълнолетното момиче и я стиснал с ръка за шията. Вследствие на това й причинил лека телесна повреда. Деянието е извършено в условията на домашно насилие, посочват от прокуратурата.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“. А.С. е бил задържан за срок до 72 часа, а състав на съда е наложил мярка за неотклонение „задържане под стража“.

В края на септември беше представено приложението Syberkidz Patrol за подаване на сигнал, ако някой стане свидетел или жертва на насилие.