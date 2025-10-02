Прокурори предлагат пакет от законодателни решения срещу измамите с имоти „на зелено“

Асоциацията на прокурорите в България (АПБ) представи първия аналитичен доклад на новосъздадения си Научно-експертен съвет. Съветът бе учреден с решение на Управителния съвет на асоциацията, за да обедини прокурорската практика с аналитичен и системен подход и да предлага устойчиви законодателни решения по ключови обществени проблеми.

Първата тема, върху която експертите съсредоточиха работата си, са измамите при продажби на имоти „на зелено“ – явление, което засяга хиляди граждани и поставя на изпитание доверието в строителния сектор. Анализът показва, че липсата на регистър на предварителните договори, отсъствието на гаранции за авансовите плащания, бавните обезпечителни мерки и слабата потребителска защита са сред основните причини за злоупотреби и тежки последици за добросъвестните купувачи.

„Изолирана промяна в един закон няма да реши проблема – схемите просто се преместват там, където контролът е най-слаб. Необходим е единен, пакетен подход, който да гарантира предвидимост и прозрачност за гражданите и инвеститорите. Само така може да се изгради устойчива инфраструктура на доверието и да се възстанови сигурността на този важен пазар“, се подчертава в анализа.

Докладът предлага въвеждане на електронно вписване на предварителните договори, задължителни банкови гаранции или застраховки за всички аванси, използване на ескроу сметки с етапно освобождаване на средствата, електронен строителен дневник, ускорени и групови обезпечителни мерки, нов състав в Наказателния кодекс за измами при инвестиции в недвижими имоти и по-силна защита на потребителите чрез забрана на неравноправни клаузи.

Особен акцент докладът поставя върху превенцията – създаването на прозрачни правила и механизми, които още в самото начало да изключат възможността за злоупотреба. Когато договорите са вписани и публични, когато авансите са защитени с гаранции и се освобождават само при реален строителен напредък, рискът за гражданите намалява драстично, а почвата за измами се ограничава.

„Новият Научно-експертен съвет е създаден, за да превежда практическите проблеми в реални и работещи законодателни решения. С първия си доклад показваме, че знаем какво трябва да се направи и че е време за действия в защита на гражданите. Превенцията е най-силното оръжие срещу измамите и именно затова предлагаме мерки, които не просто лекуват последиците, а изначално блокират възможностите за злоупотреба“, заявяват от Асоциацията на прокурорите.