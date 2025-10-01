Жена преведе 3000 лв. на онлайн измамници

“Наследник” изгуби 900 евро

Поредна измама в интернет превърна в своя жертва 65-годишна жена от Благоевград. Сигнал за престъплението е подаден от потърпевшата, която разказала на полицаите, че в продължение на 10 дни си общувала в социалните мрежи с непознат мъж. Той успял да я заблуди, че ако му преведе 3000 лева ще є пусне пратка с пари и ценности, чиято стойност надвишава многократно исканата сума.

По подобна схема преди 10 дни мъж на 38-години от родопското село Кузьово, община Белица, стана жертва на онлайн измамници. С него се свързали мним служител на банка и адвокат от Турция. Двамата го убедили, че е наследил голяма сума, но за да я получи трябва им преведе такса от 900 евро. Пратил парите и тогава се сетил, че го лъжат.