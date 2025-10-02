Дрога уби известен кримигерой от Северозапада

Гангстерът от Врачанско Галин Митов, по-известен с прякора си Галин Гея, е починал, информира новинарският портал за региона "BulNews".

Мъжът е издъхнал на 48-годишна възраст в дома си в Мездра.

Години наред Митов присъства в криминалните хроники на Северозапада. Той многократно е лежал в затвора за грабежи, наркотици, гонки с полицията и др.

Името му обаче нашумя най-силно покрай делото срещу Йордан Тонов - Данчо Пръча. Митов бе сред задържаните в акцията срещу него, когато бе разбита престъпната му група. След това реши да „пропее“ и стана защитен свидетел срещу сочения за престъпен бос в околията Данчо Пръча.

След като се отърва от затвора с показанията си, Митов продължи да се изявява като гангстер.

Мъжът дори бе уличен в кражбата на автомобил в Мездра, от която изчезнала и солидна сума пари.

В последните няколко години обаче имаше затишие. Негови близки разказват, че напоследък Галин изпаднал в тежко финансово състояние и често молел познатите си за пари назаем.

Закъсал го и със здравето.

Последните дни от живота си Галин прекарал в глад. Местните медии разказват, той отказал да се храни и повече от две седмици не е слагал залък в устата си. Но не спирал да пуши марихуана почти денонощно.

Така в нощта срещу вторник, 30 септември, Митов е издъхнал. Според първоначалните данни, черният му дроб престанал да функционира и това довело до фаталния край.