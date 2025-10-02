Огнеборци откриха труп след пожар в София

Пожарникари откриха труп след пожара в изоставени складове в кв. "Гоце Делчев" в София.

Сигналът е получен 30 минути след полунощ на 1-ви срещу 2-ри октомври, четвъртък.

На място са изпратени 6 пожарни автомобила.

При първоначалния оглед след потушаването на пламъците е открит труп на мъж. Все още не е установена самоличността на жертвата.

Пожарът се разпространи към близкия паркинг, където са изгорели повече от 30 автомобила.

Огънят горя в близост до 73-о училище.

Хора от района имат съмнения, че пожарът може да е умишлен. От МВР все още няма официална информация по какви версии ще се работи.