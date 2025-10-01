Хасан Азис, бившият кмет на Кърджали, отива на съд

Днес, 1 октомври 2025 г., Окръжна прокуратура-Кърджали внесе в Окръжен съд-Кърджали обвинителен акт срещу бивш кмет на община Кърджали и трима служители на администрацията за длъжностно присвояване и безстопанственост при изпълнение на договори за доставка на дърва.

На съд са предадени - Х.А. за това, че като кмет на община Кърджали, в съучастие с В.И., като главен счетоводител, в гр. Кърджали в периода от януари 2018 г. до януари 2019 г. като длъжностни лица са присвоили пари в общ размер на 78 704 лв. във връзка със заплащане по два договора за доставка на дърва - престъпление по чл. 202, ал. 2, т. 1, вр. чл. 201, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от Наказателния кодекс. Длъжностното присвояване е в големи размери и двамата обвиняеми са действали като съизвършители.

Х.А. и В.И. са предадени на съд и за безстопанственост - за това, че в гр. Кърджали в периода от декември 2017 г. до януари 2019 г. не са положили достатъчно грижи за управлението и запазването на имуществото на община Кърджали във връзка с горепосочените два договора и от това са последвали значителни щети за общината в размер на 12 459 лева - престъпление по чл. 219, ал. 1, вр. чл. 26 от Наказателния кодекс.



Общо нанесената щета на община Кърджали от двете престъпления е 91 163 лева.