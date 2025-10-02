По нареждане на Сарафов разследването за блудство с дете в детска градина отива в Районна прокуратура-Варна

Главният прокурор Борислав Сарафов разпореди разследването по досъдебното производство за предполагаемо насилие над дете в детска градина в град Каблешково, община Поморие, да бъде прехвърлено на Районна прокуратура-Варна.

Случаят изостри сетивата на обществото, в момента тече петиция в подкрепа на семейството на малтретираното дете. Жителите на бургаското градче се стягат за протести и настояват, ако вината на госпожата се докаже, тя да получи ефективна присъда за блудство с малолетно дете.

Очаква се делото да бъде възложено на наблюдаващ прокурор на принципа на случайното разпределение, който да извърши анализ на събраните материали и да прецени има ли достатъчно доказателства за привличане към наказателна отговорност на конкретни лица.

Досега следствените действия се ръководеха от Районната прокуратура в Бургас.

"Прехвърлянето на разследването цели да гарантира обективността, ефективността и безпристрастността на всички действия по досъдебното производство, както и с оглед категоричната безкомпромисност на прокуратурата спрямо извършителите на престъпления", аргументират се от прокуратурата.

За срочното приключване на разследването по случая засилена методическа помощ ще бъде оказвана и от прокурори от Върховна касационна прокуратура.

"Труд news" припомня, че родителите на 4-годишно дете разказаха пред камерата на журналистиката Тина Ивайлова как дъщеря им е била насилвана сексуално, психически и физически от възпитателка в детска градина "Радост" в гр. Каблешково.

По думите на родителите госпожа Мариета Герова е блудствала с детето им и системно е малтретирала момиченцето. Майката Петя е извадила и медицинско свидетелство от гинекологията на Съдебна медицина при УМБАЛ-Бургас.

В документа на съдебните лекари ясно е записано, че момичето има фрактури по химена (девствената ципа, бел. ред.). В неофициален разговор медиците са казали на бащата, че за тях е ясно как се е случило това. През сълзи мъжът признава, че семейството е съсипано след случая.

След като забелязват рана в интимната област, родителите водят детето в гинекологията на Съдебна медицина при УМБАЛ-Бургас. Заключението на медиците е, че детето има наранена част на химена.

Детето е разказало вкъщи, че е било скубано, удряно и унижавано. Споделило е още, че Герова го е целувала с език в устата, както и че госпожата си е събувала бельото и е показвала задните си части.

Вчера, 1 октомври, от Районната прокуратура в Бургас обявиха, че на този етап няма събрани данни за сексуално насилие, но се разследва блудство с детето - двете престъпления се третират по различен начин от Наказателния кодекс и би следвало да се прави ясно разграничение.

"Уверявам обществеността и близките на детето, че прокуратурата не е неглижирала това дело и това деяние. За нас това е едно от приоритетните дела като категория престъпления, още повече когато се касае за пострадали малолетни или непълнолетни. Разпитани са много свидетели, детето е разпитано в т. нар. "Синя стая". Разпитът е протекъл много внимателно, тъй като се преценява травматичния момент", коментира прокурор Мария Маркова от обвинението в Бургас.

4-годишното дете разказва пред камерата на журналистиката Тина Ивайлова, че г-жа Мариета Герова (на снимката) я е насилвала.

Семейството на детето е категорично, че ще напусне град Каблешково след случая, тъй като момиченцето е силно травмирано, въпреки че посещава психолог и терапевт.

Междувременно жителите на Каблешково разказаха, че Герова крие срамно минало. Тя е била отстранена като директор от друга забавачка заради полуголи снимки в социалните мрежи и непристойно поведение в обществото. Тогава под граждански натиск тя е била свалена от поста си.