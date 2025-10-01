Прокуратурата: Няма данни за сексуално насилие, разследваме блудство спрямо детето от Каблешково

Не са налице доказателства за сексуални престъпления с детето от Каблешково. Работи се по версия за извършени блудствени действия с 4-годипното момиченце. Има наранявания по пръстчетата наистина, но не е ясно от какво са те. Да не забравя,е, че децата работят с много и различни материали по време на заниманията в забавачката. Детето в момента не посещава детска градина. То е у дома при семейството си, което има още две деца. Назначени са още експертизи, които ще хвърлят още яснота върху случая.

Това заяви прокурор Мария Маркова, която даде брифинг по темата пред журналисти.

Разказ на родители, че детето им е насилвано сексуално в детска градина, разбуни духовете в държавата. По думите на майката и бащата на детето момиченцето им, което посещавало ДГ „Радост” в град Каблешково, било системно бито и с него е направен опит да бъде обезчестено от жена от персонала - Мариета Герова.

4-годишната дъщеря на семейството била в състояние на непрестанен стрес от месеци, отказвала да яде, да спи и да ходи на детска градина. Детето разказало ужасяващи истории за бой и сексуално насилие с пръст, след което имало и кръв и впоследствие рана в интимната област.

Посещение при гинеколог потвърдило, че хименът на момиченцето е частично разкъсан, твърдят родителите, показвайки експертиза от гинекологията на Съдебна медицина при УМБАЛ-Бургас.

И тук идва най-същественото и важно уточнение - прокурор Маркова обясни, че делото се води по чл. 149 за извършени блудствени действия, а не за сексуално посегателство. Двете неща са различни и законът ги разглежда като отделни престъпления.

Следствените действия обаче не са приключили процесуално.

Към настоящия момент няма повдигнато обвинение. Извършени са няколко прегледи на детето.

Резултатите са противоречиви и има разминавания в заключенията с резултатите представени от родителите на детето. Резултатите от Съдебна медицина не показват данни з сексуално насилие, подчерта прокурор Маркова.

"Уверявам обществеността и близките на детето, че прокуратурата не е неглижирала това дело и това деяние. За нас това е едно от приоритетните дела като категория престъпления, още повече когато се касае за пострадали малолетни или непълнолетни. Разпитани са много свидетели, детето е разпитано в т. нар. "Синя стая". Разпитът е протекъл много внимателно, тъй като се преценява травматичния момент", коментира Мария Маркова.