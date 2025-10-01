След разказа на 4-годишно дете, че е насилвано сексуално: Заплахи за живота получават педагози от детската градина в Каблешково

Заплахи за живота, обиди, клевети и закани за линч получават педагози и помощник-възпитатели от детска градина "Радост" в бургаското градче Каблешково. Причината - разследване на журналистката Тина Ивайлова, в което 4-годишно дете разказва как е било насилвано сексуално, физически и психически от госпожата в забавачката Мариета Герова.

За мощен тормоз от граждани над персонала на забавачката съобщават в своя позиция от община Поморие. В становището на местния парламент се посочва, че е недопустимо да се подлага на словесен линч и откровени заплахи за живота целия персонал на градината, както и да се правят крайни заключения, преди да е приключило разследването.

По думите на общинарите в детската градина "Радост" в Каблешково работят добри и отдадени специалисти, доказали се в годините. И очакват крайното заключение от разследването, което има за цел да докаже подлагала ли е на сексуален и психически тормоз г-жа Герова малкото момиче.

"Труд news" припомня, че страховитият случай бе разгласен от платформата за разследвания на Тина Ивайлова "Glasnews".

Пред нейната камера застават открито майката и бащата на детето и говорят от първо лице за преживения ужас. Младото семейство е категорично, че ще се изнесе от Каблешково и ще търси нов живот другаде. Двамата родители имат две малки дъщери, а наскоро са осиновили и момченце, тъй като мечтата им била да имат и син.

Родителите на пострадалото 4-годишно момиченце споделят подробно как детето им от спокойно, ведро и щастливо, изведнъж е станало тревожно, спряло да яде и да спи, а когато чуело за детската градина и г-жа Герова, се вцепенявало от ужас и отказвало да прекрачи прага на учебното заведение.

Малко по-късно момичето признава на майка си, че Герова го е целувала с език в устата, чупила е ноктите му, събувала си панталона и си показвала задните части. Освен това е имало и проявления на физическо насилие - удари, скубане, щипане.

Най-фрапиращото от всичко обаче са твърденията на детето, че госпожата е натискала с пръсти интимните части на момиченцето. От контакта то е получило рана, която после показало на майка си. Споделило с нея, че след натискането с пръсти я е болял корема. Момичето разказва още, че по бельото си имало и кръв, но "добричката леля Иринка ги изпра, остави ги на радиатора и като изсъхнаха ми ги обу отново".

„Status: Post contusio hymen“ е медицински термин, който очертава състояние след контузия (нараняване) на девствената ципа.

Съсипаната майка Петя моментално води дъщеря си в гинекологията на Съдебна медицина при УМБАЛ-Бургас.

Съдебните лекари са категорични, че проникването е причинило частично разкъсване на химена (девствената ципа на детето). Семейството предостави на медиите и документи от експертизите.

„Status: Post contusio hymen“ означава състояние след контузия (нараняване) на девствената ципа.

Това може да се установи само и единствено при съдебно-медицински преглед, например в случаи на сексуално насилие, травма или друг вид въздействие върху гениталната област. Терминът описва, че има следи от травма върху девствената ципа, но не задължително да е пълно разкъсване.

"В Съдебна медицина ми казаха какво се е случило...", ридае с глас и сълзи бащата на детето пред журналистката Ивайлова.

В момента с детето работят психолози и терапевти, а семейството се подготвя да напусне завинаги градчето. След раздухването на казуса стана ясно, че Герова е отстранена в миналото като директор от друга детска градина. Причината - непристойно поведение и полуголи снимки в социалните мрежи. Тогава родителите на децата в подопечната на Герова забавачка организирали протест, с който да я премахнат от длъжност.

Междувременно във фейсбук групите на Каблешково граждани се мобилизират за предстоящи протести. Вече е стартирала и петиция в защита на семейството на малкото дете.

Ето и цялото изявление на община Поморие:

"Уважаеми съграждани!

Скъпи родители, баби и дядовци!

Разбираемо е огромното недоволство и гнева, които изпълниха и мрежите, и сърцата на всички ни в последните два дни. Материалът „Разследване: Скритата истина в една детска градина“ докосва и провокира много размисли, усещане за безпомощност и тъга, съчетана с желание за отмъщение.

Отмъщение към кого обаче?

От два дни екипът на ДГ "Радост" - Каблешково е залят от обиди, клетви и откровени заплахи за живота.

Да, видеото е силно и въздействащо, но реалното разследване все още е в ход. Органите на Полицията вече свършиха своята работа и сигналът е предаден към Прокуратурата. Не оневиняваме, не обвиняваме и не защитаваме никого. Но в наши дни не е трудно да се даде повод за омраза или да се създаде скандал. По-трудно е да сме търпеливи за истината.

И да, недопустимо и нечовешко е децата ни да са подложени на подобни издевателства. Но е недопустимо и нечовешко да се хвърлят недоказани обвинения. Уверяваме ви, че при доказване на вина, конкретната учителка ще понесе цялата тежест на закона върху себе си. Но ви молим за малко търпение до приключване на разследването.

В детските градини и училищата на територията на община Поморие работят великолепни педагози и това се чете в усмивките на децата, които ежедневно посещават учебните заведения. Абсолютно всеки би реагирал меко казано „рязко“, ако долови в детето си не усмивка, а поведение, говорещо за травма.

Но не е редно цели колективи да бъдат подложени на стрес и заплахи, заради недоказани престъпления на един. Причината да няма официално изявление от Директора на ДГ „Радост“ е, че не бива да се пречи на разследването.

Нека останем фокусирани върху случая, съблюдаващи действията на органите. Но нека оставим и учителите да работят спокойно, осигурявайки спокойствие и на децата ни".

*Внимание: видеото не е предназначено за хора със слаба психика