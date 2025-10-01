Шофьор на автобус припада,  пътници скачат в движение (Обзор)

Лекарите нe откриват следи от инсулт или инфаркт на 54-годишния водач

9 ранени в микробус с работници от Узбекистан

Катастрофа в Пловдив по чудо се размина без загинали

Два автобуса, пълни с пътници, катастрофираха челно в Пловдив, след като шофьорът на единия загубил съзнание и контрол над волана. По чудо сблъсъкът се размина само с трима ранени. В болница “Св. Георги” бе откаран както 54-годишният припаднал шофьор, така и две жени на 51 и 63 години с леки травми. Медицинска помощ получи и млад мъж, който си нарязал ръцете, докато чупи стъкла, за да могат пътниците да скачат в движение.

Пътният инцидент стана в жк “Тракия” около 7,45 ч, докато много хора отивали на работа. На ул. “Вълко Шопов” шофьорът от линия №4 пропуснал една спирка, няколко души започнали да му подвикват и изведнъж с ужас видели, че е е неадекватен - “все едно му е станало нещо с мозъка, направо се беше изключил”, както каза очевидка.

Автобусът продължавал да се движи, но започнал да криволичи и блъснал метален кол. Скоростта му постепенно намалявала, но хората разбрали, че се случва нещо страшно. Те обаче не посмели да пипнат волана, за да не се обърне автобусът. Тогава решителен мъж започнал да чупи стъклата на една от вратите, за да могат пътниците да излязат. Няколко човека успели да скочат, а автобусът извил в насрещното платно. Там се ударил челно друг автобус, който току-що бил потеглил от спирка и също се движел с ниска скорост. Стъклата се изпочупили, но хората оцелели.

Остана загадка каква е причината за припадъка на шофьора. Лекарите не са открили следи от инсулт, или инфаркт, но засега той остава под наблюдение.

Също към 14 ч микробус, превозващ законни работници от Узбекистан, се удари в спрял камион на булевард “Илиянци” в София. Девет души бяха леко ранени, един е откаран в ИСУЛ, но при прегледите на открити сериозни травми.