Съдът остави в ареста Борис Балкански, обвинен за убийството на 62- годишна жена в Пещера

На днешното си заседание Окръжният съд в Пазарджик остави в ареста Борис Балкански, обвинен за убийството на 62- годишна жена в Пещера.

При претърсването на дома му са открити оръжието, част от парите и вещите, които са откраднати от жертвата, каза прокурорът по делото Паун Савов. Обвиняемият е осъждан за притежание на наркотици и кражби, многократно е напускал страната, като една от присъдите му е в Гърция, посочи още Савов.

Решението може да бъде обжалвано в тридневен срок.

Борис Балкански е обвинен затова, че на 27 септември 2025 г. в град Пещера умишлено е умъртвил 62-годишна жена, като ѝ нанесъл множество удари с нож в корема, гърдите и лицето – престъпление по чл. 115 ал. 1 от Наказателния кодекс.