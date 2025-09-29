Жестоко убийство на жена в Пещера

62-годишна жена е била убита с нож в Пещера. Сигнал е получен първо в местния филиал на Спешна помощ в събота. Медиците открили безжизнено тяло на жена в къща в квартал „Пирин“. След първоначално извършените медицински проучвания по тялото са установени следи от насилие.

Полицейски екипи и криминалисти от местното полицейско управление, както и служители на сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ при ОДМВР-Пазарджик са пренасочени към мястото. Впоследствие органите на реда са констатирали и възможно убийство на 62-годишната жена. За случилото се незабавно е уведомен дежурен прокурор от Окръжната прокуратура в Пазарджик, а към разследването са се включили експерти от Главна дирекция „Национална полиция“. На терен са извършени огледи, иззети са и веществени доказателства. Тялото на жената е транспортирано за аутопсия в отделение по съдебна медицина в МБАЛ-Пазарджик.

В резултат на проведените оперативно-издирвателни действия криминалистите установили, че извършителят е 48-годишен мъж, живеещ в квартал „Пирин”. Мъжът има и предишни криминални прояви.

Oткрит е ножът, с който е извършено тежкото престъпление, както и парична сума и мобилен телефон, откраднати от жертвата. Извършителят е задържан за срок от 24 часа.