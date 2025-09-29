За втори път: Съдът върна за доразследване делото за замърсяването на Варненското езеро

Магистратите отмениха прокурорски акт за прекратяване на производството срещу бившия кмет Иван Портних

Варненският окръжен съд отмени постановление на прокуратурата от 20 август, с което бе прекратено наказателното производство срещу бившия кмет на града Иван Портних за авариралия тръбопровод за отпадни води, който през 2019 г. замърси Варненското езеро. Магистратите посочиха, че не са изпълнени предходни указания на друг състав и отново делото за доразследване.

То бе образувано по жалба на Община Варна, която поиска отмяна на прокурорския акт. Той е втори поред.

Първият, в същия дух, е от 17 октомври 2024 г. и също бе отменен с дадени от съда указания. Според магистратите и към настоящия момент те не са изпълнени. Наблюдаващият прокурор отново не е посочил коя хипотеза намира за налична - че деянието не е извършено или че то не представлява престъпление. Изводът, че обвиняемият кмет не е направил нарушения е необоснован и немотивиран, тъй като от теоретична гледна точка правилно са описани признаците на престъплението - нанасянето на значителни вреди. Не са обсъдени представените писмени документи с резолюции на кмета за препращане към други служители на администрацията и техните действия или бездействия, мотивира се съдебният състав. Според него все още не са събрани всички доказателства и не са отстранени неясноти по фактическата обстановка, касаеща и второто обвинение към Портних - за допуснато екологично замърсяване на морските води след аварията и неуведомяването на обществеността.

Затова магистратите уважиха жалбата на Община Варна и върнаха частното наказателно делото на прокуратурата за изпълнение на съдебните указания.