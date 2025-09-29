Бивш затворник влезе с взлом в катедрален храм „Света Неделя“ и открадна 800 лева

Грозят го до 15 години затвор

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 28-годишен мъж за кражба на пари от катедрален храм „Света Неделя“ в София.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 27 септември вечерта обвиняемият С.М. с помощта на техническо средство е разрушил преграда, влязъл с взлом и е откраднал около 800 лева. Разбити са стъклени витрини и дървени каси на храма.

Престъплението е извършено в условията на опасен рецидив, тъй като С.М. е осъждан за идентично деяние на ефективно „лишаване от свобода“, съобщават от прокуратурата.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2 вр. чл. 195, ал. 1, т. 3 и т. 4 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 29, ал. 1, б. „А“ от НК, за което се предвижда наказание от 3 до 15 години. С.М. е задържан за срок до 72 часа.

Дне наблюдаващият прокурор внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.