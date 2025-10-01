Лаура Кьовеши обясни защо е образуваното дисциплинарно производство срещу българския европрокурор Теодора Георгиева

Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши заяви, че образуваното дисциплинарно производство срещу българския европрокурор Теодора Георгиева е заради „сериозността на евентуалното нарушение, за защита на основните ценности на Европейската прокуратура и институционалната ѝ репутация, както и за гарантиране на ефективността на нейните разследвания“.

Аргументите си тя обясни в писмо до Съюза на съдиите в България. Там се казва, че безспорната независимост е съществено изискване за първоначалното назначаване на европейските прокурори и за способността им да изпълняват задълженията си по време на мандата си.

Отговорът е по повод отправен през април въпрос към Кьовеши за основанията за образуваната тогава административна преписка срещу Георгиева, както и дали тя ще изследва разпространените видеозаписи на предполагаема среща, проведена в процеса на подбор на български представител в Европейската прокуратура в ресторант „Осемте джуджета“, между Георгиева и издирвания бивш следовател Петьо Петров - Еврото.

Писма със същият въпрос тогава са били изпратени и до председателя на Народното събрание и до Висшия съдебен съвет. Отговори от българските адресати няма.

„Изглежда Европейската прокуратура и останалите институции на Европейския съюз ще проявяват активност за изясняване на въпроса - могли ли са представители на групи за упражняване на нелегитимно влияние да ръководят процеса на излъчване на български кандидат за европейски прокурор, докато този въпрос изглежда е безразличен за българските институции, които в рамките на тази година трябва да предложат нови кандидати за заемане на длъжността след изтичането през 2026 г. на мандата на Теодора Георгиева“, се казва в позиция на Съюза на съдиите в България, публикувана във Фейсбук.