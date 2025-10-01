Сарафов ще участва в среща на Консултативния форум на главните прокурори от ЕС

Още по темата: Сарафов посреща в София главните прокурори на Балканите 02.09.2025 08:48

И.ф. главен прокурор на Република България Борислав Сарафов е на работно посещение в Хага, Кралство Нидерландия, където ще участва в 19-ата среща на Консултативния форум на главните прокурори и ръководителите на прокуратури на страните членки на Европейския съюз (ЕС).

Това съобщиха от държавното обвинение. От там допълват още, че форумът се провежда в централата на Евроджъст и ще бъде открит от президента на организацията Михаел Шмид.

Това е третата поред среща на Консултативния форум, в която главният прокурор Борислав Сарафов участва. В рамките на посещението си в Хага той ще проведе и поредица двустранни срещи с ръководители и представители на европейски институции.

Акцент в програмата на тазгодишната среща на Консултативния форум са разследванията, свързани с нарушаването и заобикалянето на санкциите на Европейския съюз спрямо Русия, като се очаква да бъде представена и актуална информация относно хода им. Участниците ще обсъдят и борбата с организираната престъпност, международните онлайн инвестиционни измами, както и други теми от взаимен интерес.

Консултативният форум на главните прокурори на страните от ЕС функционира от 2010 г. в рамките на Евроджъст - звеното за съдебно сътрудничество на Европейския съюз, чиято цел е координация на разследванията и наказателните преследвания и сътрудничество между компетентните органи на държавите членки по отношение на тежката трансгранична и/или организирана престъпност.