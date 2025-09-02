Сарафов посреща в София главните прокурори на Балканите

Още по темата: Сарафов сключи споразумение за взаимодействие с Държавната финансова инспекция 27.08.2025 09:50

В първите дни на месец октомври и.ф. главен прокурор на Република България Борислав Сарафов ще е домакин на Четвъртия форум на главните прокурори от балканските страни.

Официалното откриване на събитието ще се проведе в столицата, съобщиха от държавното обвинение.

Участие в него ще вземат главни прокурори и представители на ръководствата на прокуратурите от страните от Югоизточна Европа, както и гости от европейски институции, международни магистратски организации, съдебната власт и др.

Форумът на главните прокурори на Балканските държави е създаден по инициатива на ръководителите на прокуратурите на Република България и Република Турция.

Първата среща се провежда през 2019 г. в гр. Измир. Втората се състоя в гр. София през 2021 г., а третата - в гр. Букурещ, Румъния, през 2022 г.

Форумът има за цел да затвърди доброто сътрудничество между прокурорите от Балканския полуостров по наказателно-правни въпроси, превенцията и противодействието на трансграничната организирана престъпност като трафика на наркотични вещества, оръжия и нелегалната миграция.

Очаква се по време на форума да бъдат обсъдени ключови теми като: Усъвършенстване на трансграничното взаимодействие в борбата с организираната престъпност и корупцията, обмен на опит и добри практики в сферата на наказателното право, възможности за включване на европейски институции и международни магистратски организации в общите усилия.