Български съдии участват в престижен форум на КС и Съда на Европа

Четири основни теми обсъждат магистрати от конституционни юрисдикции от ЕС на конференцията EUnited in diversity III

Осем български съдии ще вземат участие в международен престижен форум.

Четири основни теми ще бъдат разгледани в конференция EUnited in diversity III („Единни в многообразието“ III), която Конституционният съд на Република България и Съдът на Европейския съюз (СЕС) организират в София от 3 до 5 септември 2025 г.

Програмата на събитието, чиято основна тема е „Ролята на конституционното правосъдие в общия правен ред на ЕС“, включва професионални дискусии, разделени в четири панела.

Третото издание на високия форум, който се провежда на две години, ще събере представители на юрисдикциите на 21 държави членки на ЕС, в българската столица тази седмица.

България като домакин ще бъде с широко представителство на първата такава среща у нас.

Конституционният съд ще бъде представен от осем свои съдии, сред които председателят Павлина Панова, съдиите Атанас Семов, Янаки Стоилов, Соня Янкулова, Борислав Белазелков, Галина Тонева, Сашо Пенов, Невин Фети, както и от главния секретар на институцията Валентин Георгиев.

Конституционният съд ще посрещне в София делегации на: Конституционния съд на Белгия, Конституционния съд на Чешката република, Федералния Конституционен съд на Федерална република Германия, Върховния съд на Естония, Върховния съд на Ирландия, Върховния съд на Гърция, Конституционния съд на Кралство Испания, Конституционния съвет на Френската република, Конституционния съд на Италианската република, Върховния конституционен съд на Република Кипър, Конституционния съд на Латвия, Конституционния съд на Република Литва, Конституционния съд на Люксембург, съдилища на Малта, Върховния съд на Нидерландия, Конституционния съд на Португалия

Конституционния съд на Румъния, Конституционния съд на Словения, Върховния административен съд на Република Финландия и Върховния административен съд на Швеция.