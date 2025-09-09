Бездомен мъж нападна с шило известния български художник Панчо Малезанов в подлеза на "Плиска"

Известният български художник Панчо Малезанов е бил нападнат и заплашен с шило от бездомен мъж в столичния подлез на „Плиска“ късно вечерта преди малко повече от седмица. Намесата на полицай го е спасила от евентуално намушкване, а самият творец е категоричен, че нападението е било без никакъв мотив. Това разказа самият той в ефира на „Здравей, България“.



Инцидентът се е случил след 22:00 часа, докато Панчо Малезанов разговарял с млада жена, свиреща на китара в подлеза. По думите му, тогава към тях се приближил мъж с черна брада и черна коса, който надвиснал над него.

„В ръката си държеше бургия, заточена, за да ме продупчи“, разказа Малезанов. Художникът веднага позвънил на дежурния в Първо районно управление, откъдето реагирали за две минути.



Преди пристигането на патрула обаче, се е намесил друг мъж, когото Малезанов описва като „моят ангел спасител“ и „добър татко“. „Служител на полицията дойде и ме спаси. Изведе господина извън подлеза. Явно са го арестували“, допълни художникът. Той е категоричен, че не е имало никаква словесна или физическа провокация от негова страна преди атаката.

Художникът повдигна и въпроса за сигурността в столичните подлези. Въпреки че на входа на подлеза на „Плиска“ има голяма табела „Зона с 24-часово видеонаблюдение“, той е убеден, че камери реално няма. „Аз смятам, че е само табелата. Няма камери“, заяви той.

Въпреки преживения ужас, Панчо Малезанов заяви, че ще продължи да минава през подлеза, но вече ще бъде „все по-спокойно“, защото нападателят му е обещал да не го закача повече.