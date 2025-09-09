Само за 40 часа 5541 МПС засечени в нарушение на средна скорост

Да спре симулацията на контрол и да се въведе реална, ефективна и справедлива пътна политика, настояват от Институт за пътна безопасност

Общо 5541 МПС са засечени в нарушение на средната скорост за времето от 00:00 ч. на 7 септември до 16:00 ч. на 8 септември (40 часа, бел. ред.), показва анализ на Института за пътна безопасност (ИПБ).

Данните сочат, че от тях 448 са тежкотоварни (8.1 на сто от всички нарушители).

2080 МПС (37.5%) са с чуждестранна регистрация. От тях 375 са тежкотоварни – 18% от всички чуждестранни нарушители. 1856 МПС (33.5%) са превишили средната скорост с до 10 км/ч, т.е. вероятно техническа грешка без умисъл.

През ГКПП „Капитан Андреево“ за същия период са влезли 22 045 чуждестранни МПС, от които 1860 тежкотоварни (8.4% от общия брой влезли чуждестранни МПС).

Какво показват числата?

Близо 40% от нарушителите са чуждестранни МПС, които почти със сигурност няма да платят глобите си, посочват от ИПБ.

Около 85% от всички тежкотоварни МПС в нарушение са също чуждестранни – извън реалния обхват на санкции. Над 1/3 от нарушенията са за незначително превишение – без обществена опасност, но използвани за статистическа „шумотевица“.

Извод: Симулация на контрол, пиар вместо управление

"В МВР очевидно кипи безсмислен труд, а контролът е превърнат в празен медиен театър. В обществото се подава сензационна информация за единични случаи, за да се създаде илюзия за дейност. Така се раждат „герои“ от типа Емили с тротинетката, докато реалните проблеми се замитат под килима", пишат в свое становище от организацията.

"Прави се неуспешен опит да се прикрие управленската немощ чрез скъпи PR кампании, а не чрез реални решения. Впечатлението е, че безопасността по пътищата се търгува – за ефирно време, рейтинг и властови комфорт", коментират пътните експерти от ИПБ.

Институтът за пътна безопасност отново настоява:

Да се прекратят медийните манипулации, да се предприемат структурни и кадрови промени в контролните органи, да се спре симулацията на контрол и да се въведе реална, ефективна и справедлива пътна политика.

"Защото, както е видно и за цялото общество – контролният механизъм е в мозъчна смърт", смятат от ИПБ.