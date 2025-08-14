Бивш служител яде, без да си плати, задигна и 25 000 лева

Екшън в Бургас

Пратил СМС, че ще върне парите

Млад мъж открадна около 25 000 лева оборот от заведение, след като се наяде без да плати. Екшънът се разиграл в заведение на Северния плаж на Бургас. За случая е подаден сигнал до полицията.

“Извършителят на деянието е бивш наш служител. Първоначално е пристигнал като клиент на заведението. Привлякъл е вниманието на бармана, след това му казал, че отива до паркинга да вземе парите си, но избягал и не си платил сметката. Няколко часа по-късно се връща тук, прескача бара и събира парите”, разказа собственикът на заведението Кристиян Киров. Според него, апашът докато бил в заведението и ял, наблюдавал действията на охраната и забелязал къде барманите прибират оборотните средства.

Собственикът на заведението успял да се свърже с майката на крадеца, която също работила в заведението преди години. Тя разказала, че синът? не спирал да краде през последните години. Имал условна присъда и бил в изпитателен срок.

“През нейния номер успяхме да си пишем и с него. Заяви, че ще върне парите. След няколко дни пак ми писа СМС и каза, че ще възстанови сумата на 20 август”, добави потърпевшият.

Киров разказа, че с него са се свързали около 30 души, които са жертви на престъпления, извършени от същия човек. По думите им той напускал хотели и заведения, без да си плаща сметките, крадял автомобили и телефони, измамил и семейство с три малки деца.