Бивш шеф на агенцията за инвестиции отива на съд за „златните паспорти“

Бившият шеф на Българската агенция за инвестиции Стамен Янев е предаден на съд за т. нар. „златни паспорти“. Той беше обвинен в престъпление по служба преди две години, а година по-рано беше освободен от поста.

„Обвинението спрямо него е за това, че в период от 2015 г. до 2020 г. в гр. София, в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение – изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции, не изпълнил конкретни свои служебни задължения, които са нормативно установени“, съобщиха от прокуратурата.

Според обвинението, внесено в Софийския градски съд, Янев целял да набави облага за чужденци, желаещи да получат разрешение за постоянно пребиваване на основание инвестиции и вложения и впоследствие да получат българско гражданство. „Облагата се изразявала във възможността чужденците неправомерно да се ползват от правото на пребиваване в Република България. От деянието са настъпили значителни вредни последици, изразяващи се в противоправно ползване от чужденците от привилегиите на разрешението за пребиваване в Република България, включително и на територията на Европейския съюз, в разколебаване на доверието на обществото в правилното функциониране и осъществяване на правомощията на Българската агенция за инвестиции и в създаване недоверие в дейността на Българската агенция за инвестиции. Тези последици не биха настъпили, ако обвиняемият бе изпълнил вменените му с нормативен акт задължения“, посочват от държавното обвинение.

И допълват, че като шеф на БАИ той е бил задължен да осъществява законосъобразно и пълноценно държавната политика в областта на насърчаване на инвестициите и да организира, ръководи и контролира цялостната дейност на агенцията. „Това неизменно включвало и задължението да следи и спазва законодателството, както и да предотвратява възможности за заобикаляне, или по-конкретно – да не допуска неизпълнение на която и да е законова или подзаконова разпоредба“, обясняват от прокуратурата.

Според обвинителния акт докато Янев ръководил БАИ са били извършени редица сделки с акции на български дружества, които само привидно водели до изпълнение на изискванията на закона за придобиване от чужденци на разрешение за постоянно пребиваване в България, а впоследствие и на българско гражданство. „Въпреки това, воден от описаната по-горе цел, обвиняемият не изпълнил редица свои конкретни нормативно установени служебни задължения, което довело до продължително неправомерно ползване от правото на пребиваване на стотици чуждестранни граждани“, твърдят обвинителите.

Както е известно, възможността придобилите статут на постоянно пребиваващи чужденци да получат гражданство срещу инвестиции, беше отменена. Преди това имаше най-много получатели на „златни паспорти“ от Китай, Русия и Ливан, Египет, Иран, Йордания, Ирак, Сирия, Саудитска Арабия и други.