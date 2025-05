Били Айлиш - Новата сензация

Били Айлиш триумфира на Американските музикални награди и спечели във всичките седем категории, в които беше номинирана, включително и най-важното отличие за изпълнител на годината. 23-годишната деветкратната носителка на „Грами“ и двукратна носителка на „Оскар“ се утвърди като новата музикална звезда, побеждавайки в редица категории големи имена като Тейлър Суифт и Бионсе.

„Това е толкова щуро. Нямам думи! Иска ми се да можех да бъда там тази вечер.“, каза Били Айлиш във видео съобщение от Европа, където е в момента на турне и пропусна най-голямото шоу за награди, гласувани от феновете, което се завърна след двегодишно прекъсване в Лас Вегас. 23-годишната певица прибра най-престижните отличия на вечерта, включително „Изпълнител на годината“, „Албум на годината“ за Hit Me Hard and Soft, както и „Любима поп изпълнителка“. Айлиш грабна и наградите за „Любим поп албум“, „Любим изпълнител на турне“, а с баладата Birds of a Feather – наградите за „Песен на годината“ и „Любима поп песен“. Според анализатори от Billboard и Variety, това е една от най-впечатляващите индивидуални победи в историята на Aмериканските музикални награди – сравнима с доминацията на Майкъл Джексън през 1984 г. Айлиш вече е сочена като водеща фигура на новото поколение артисти, които съчетават креативност, активизъм и глобално влияние.

Бионсе спечели наградата за кънтри изпълнителка и кънтри албум за Cowboy Carter - първите ѝ победи на наградите AMA в кънтри категориите. Пост Малоун беше обявен за любим изпълнител в САЩ. Кендрик Ламар, който беше номиниран в 10 категории спечели една награда за хип-хоп песен - Not Like Us. Дженифър Лопес се завърна като водеща на наградите AMA за първи път от десетилетие, откривайки вечерта с танцов микс от 23 от най-големите хитове от изминалата година. Джанет Джаксън беше там, за да приеме наградата Icon, което беше първото ѝ телевизионно изпълнение от седем години.

От възхода на млади звезди като Били Айлиш и Грейси Ейбрамс до завръщането на утвърдени имена като Еминем и Джанет Джаксън – вечерта бе отражение на едно музикално бъдеще, което уважава своето минало, но гледа смело напред.

Били е родена на 18 декември 2001 г. в Лос Анджелис в семейство на актьорите Маги Беърд и Патрик О'Конъл, които също са и музиканти. В дома им имало три пиана, на които винаги някой свирил. На 8 години бъдещата звезда става част от Детския хор на Лос Анджелис.

На 11 започва да пее и да пише собствените си песни, следвайки най-големия си брат Финиъс О'Конъл, който вече пише и продуцира песни със своята група.

Били Айлиш стана известна през 2015 г. благодарение на песента Ocean Eyes, написана именно от брат ѝ. Дебютният ѝ албум „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?“ (Когато всички заспим, къде отиваме?) спечели четири награди „Грами“ през 2020 г. Впоследствие певицата издаде още два успешни албума, „Happier Than Ever“ и „Hit Me Hard and Soft“, като получи общо девет награди. Тя спечели и „Грами“ през 2024 г. заедно с Финиъс, Айлиш взе и две награди „Оскар“ за най-добра оригинална песен: „No Time to Die“ за филма за Джеймс Бонд и „What Was I Made For“ за филма „Барби“.

Основен фактор за огромният успех на Били Айлиш е нейната популярност сред тийнейджърите. Тя става звезда още на 18, именно защото лесно намира връзка с младата публика. Тя споделя техните вярвания, познава техните борби и ги разбира по-добре от по-възрастните артисти. Всъщност от цялата ѝ музика лъха мрачна естетика и истеричен хумор. Били последователно и съвсем умишлено си създаде образа на “странното хлапе” в противовес на розовата поп принцеса Ариана Гранде. Начинът ѝ на пеене също е изключително нетрадиционен. В по-голямата част от музиката си Били използва техниката на шептене върху електро-поп бийт. Широки дрехи, почти никакъв грим, странни тоалети и луди цветове на косата – това са незаменими атрибути на визията на Били.

Всичко във външния ѝ вид показва, че тя иска да върви срещу течението и общоприетите правила. Това най-много харесва публиката в певицата. За нея може да се каже, че е анти-поп звезда. Тя не прилича на никоя друга в съвременната поп култура и този факт без съмнение привлича тийнейджърската аудитория.

Първата голяма интернет звезда

Били Айлиш е първият пример за изпълнител, който пробива на световно ниво, благодарение единствено на популярността си в интернет. През 2015 г. песента й Ocean Eyes е качена в SoundCloud, за да може учителят й по танци да я чуе. Но се оказва, че я обиква не само той, а и още безброй слушатели. Успехът е мигновен и насочва огромно внимание към ненавършилото 14 години момиче. Постепенно нейните фенове я популяризират сред други потребители и тя придобива огромна слава, простираща се извън онлайн пространството. А няколко години по-късно Били стана първият човек, роден през 21 век, който печели „Оскар“.

Публиката я обича, защото няма фалш

Следя какво се случва на музикалната сцена в последните години и категорично мога да кажа, че Били Айлиш е единствената, която прави нещо интересно в момента. Тя не е от онези звезди с лъскава опаковка, на които привидно всичко им е наред и живеят в розов свят. Тя е автентична и точно затова публиката я обожава – особено младите – те надушват фалша.

Том Йорк вокалист на Radiohead

Трудно се справи с ранната слава

Аз много харесвам Били Айлиш и някак беше съвсем естествено да започнем да работим заедно. Между нас има много общо - и като усещане за музика и като характери. През цялото време някак искам да я защитя от рисковете на ранната слава, която толкова бързо ѝ се случи. Мисля, че тя не беше подготвена за целия този денонощен интерес към нея. Аз също не бях, няма как да се подготвиш за това и не всичко е толкова бляскаво, колкото изглежда отстрани.

Поп звездата Джъстин Бийбър

Запали младите по филмите за Бонд

Много съм щастлив, че именно Били Айлиш изпълнява песента към последния филм с мое участие за Джеймс Бонд. Тя има огромно влияние върху младата аудитория и това, че е част от проекта, привлече нова публика към тази култова поредица. Много от подрастващите не помнят първите серии или не са запознати с историята, но когато техният идол е част от нещо такова, те са сигурни, че ще е жестоко. А песента е повече от страхотна.

Актьорът Даниел Крейг