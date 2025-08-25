Близо 6000 тона сирене менте сме изяли за половин година

Близо 6000 тона фалшиво сирене сме консумирали за период от 6 месеца, сочи доклад на Министерството на земеделието и храните за изминалата 2024 г.

Според данните на ведомството най-големи количества мандрите са произвели през март – 1095 тона и юни – 1049 тона. За първите 6 месеца на миналата година са продадени 6391 тона имитиращо сирене.

От МЗХ уточняват, че най-често имитиращи продукти се предлагат в ресторанти, баничарници и хотели, които предлагат ол инклузив изхранване.

Констатира се и още един факт - несъвестни преработватели масово заменят палмовата мазнина с повече вода в сиренето, тъй като палмата също е повишила цената си.

Производители добавят гума или влагозадържащи вещества. В същото време въпросното сирене не се води имитиращ продукт, заради което потребителски асоциации настояват водното съдържание да бъде изписано на етика в процентно отношение.

Общо през миналата година потребителите са изяли почти 13 хил. тона сирене, което съдържа растителни мазнини, обобщават от земеделското ведомство.

Освен на фалшиво сирене се свива и производството на истинско краве сирене с 320 тона спрямо януари-юни 2024 г., като в страната са произведени малко над 36 000 тона.

По-слабо е намалението в производството на сирена от овче, биволско и козе мляко – от 8815 тона за първото полугодие на миналата година на 4789 тона през тази.

В същото време се увеличава добитото прясно мляко в страната, което за тази година е близо 370 млн. литра.

Повече са и произведените пакетирани пресни млека - 46 070 тона при 30 000 тона за шестте месеца на миналата година.