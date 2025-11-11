Бойко Борисов: Промените в проектобюджета ще са минимални

Социалната и осигурителна системи в страната трябва да работят устойчиво и предвидимо, без да бъдат подлагани на излишен натиск. Около този извод са се обединили по време на срещата си днес лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов с председателя на КНСБ Пламен Димитров и с президента на КТ “Подкрепа” Димитър Манолов.

"По време на разговора обсъдихме и темата за промяна в осигурителните вноски, която е част от планираните стъпки през следващите години. Плавното покачване ще бъде разпределено между работодателите и работниците, така че да се запази балансът между двете страни", написа лидерът на ГЕРБ в социалните мрежи.

По думите му диалогът по детайлите и параметрите на Бюджет 2026 е бил конструктивен.

"Подчертано бе, че на този етап не се предвиждат съществени промени в основните параметри на макрорамката. Постигнахме съгласие още, че безспорно доходите на работещите в сферите на образованието, здравеопазването и сигурността трябва да останат устойчиви, защото са гарант за стабилност и развитие на страната ни."

"Уверен съм, че по конструктивните разговори по бюджета ще продължат и в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество тази седмица. Считам, че ако в процеса на разговорите между всички страни се наложат промени, те ще бъдат минимални и добре аргументирани. Вярвам, че общата цел на всички ни е да се обединим около отговорен бюджет, който пази финансовата стабилност на страната и гарантира устойчивост на всички ключови обществени системи", коментира още Бойко Борисов.