Какво се разбраха ГЕРБ и синдикатите за Бюджет 2026?

Няма консенсус между работодатели и синдикати по бюджета за 2026 г., съобщи Деница Сачева, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ-СДС, след среща с президентите на КНСБ Пламен Димитров и на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов.

"Разбрали сме се със синдикатите, че на този етап няма да говорим за съществени промени в параметрите, които сме дали, поради факта, че в бюджета ние слагаме на първо място сигурност, отбрана, образование и здравеопазване, като наши основни приоритети и това остава така. Вдигането на вноските е тема, която ние сме обсъждали и преди и с работодателите, и със синдикатите и това беше предвидено и 2027, и 2028 година - в момента се изтегля вдигането на осигурителните вноски, като те ще бъдат разпределени между работодателя и между работника, тоест тези 2 процента не са само за сметка на бизнеса и това трябва да бъде ясно казано, за да се знае от всички български граждани. Разговорите по бюджета продължават", коментира Деница Сачева от ГЕРБ.

Тя уточни, че в края на седмицата се очаква заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, където ще се обсъди проектобюджетът.

Пламен Димитров подчерта, че държавата вече планира високи нива на събираемост за 2026 г., което поставя бюджета под напрежение.

„Има два пътя – или повишаване на данъка върху печалбата, или намаляване на капиталовата програма. Настоящият вариант натоварва малко бизнеса, малко хората, но повече гражданите“, обясни той.

Проектобюджетът се очаква да бъде одобрен от Министерския съвет в края на седмицата и внесен за гласуване в парламента, като ключови въпроси остават нерешени.