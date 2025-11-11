Президентът се извини на бизнеса за Бюджет 2026

Президентът Румен Радев се извини на бизнеса за Бюджет 2026.

"Макар че президентската институция е встрани от законодателната и изпълнителната власт и не участва в изготвянето на бюджета, по Конституция все още президентът представлява България в международните отношения, тоест средата, в която вие оперирате. Аз искам да ви се извиня за Бюджет 2026, защото бюджетът е не само израз на политиката и приоритетите на управляващите и това е тяхно право, но начинът на изготвяне, представяне и комуникиране на бюджета е израз на отношението на властта към хората, които пълнят бюджета", каза той пред работодатели, отличени с наградите "Мениджър на годината".