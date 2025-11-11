"Възраждане” категорично против поредния удар за бизнеса

От партията смятат, че управляващите са поели унищожителна акция спрямо средната класа в България

Заедно с държавния бюджет управляващите готвят да бъде приета нова тежест за бизнеса. Така нареченото СУПТО е пореден опит за утежняване и затрудняване на дейността на предприемачите в нашата страна. Абсурдно е предложението дори най-малкото магазинче със 100 лв. оборот на ден да е задължено да заплати за софтуера и да инвестира в техника, за да може да го прилагат. Това заявиха от партия "Възраждане" в позиция до медиите.

"В много от търговските обекти сложните функции на софтуера, като регистриране на продадените стоки или услуги, управление на наличностите, издаване на фискален документ и автоматично записване и съхранение на информация за всички продажби, изобщо няма да са необходими, но буквално ще досъсипят най-вече малкия и среден бизнес", пишат още те.

От партията смятат, че управляващите са поели унищожителна акция спрямо средната класа в България.

"Очевидно е, че малкият и среден бизнес ще бъдат доубити в стремежа на държавата за тотален контрол", завършва позицията.