ЕК изплаща на България 438,6 млн. евро по ПВУ

Брюксел задържа 214,5 млн. заради неизпълнена реформа

България е получила нов транш от 438,6 милиона евро безвъзмездно финансиране по Механизма за възстановяване и устойчивост, съобщиха от Европейската комисия. Брюксел обаче е задържал 214,5 милиона евро заради неизпълнена реформа, свързана с антикорупционното законодателство.

Това е второто плащане към страната ни по националния план за възстановяване, по който България трябва да получи общо 6,17 милиарда евро. В края на юли правителството подаде преразгледано искане за второто плащане на стойност 653 милиона евро, но Европейската комисия одобри само частичното му превеждане.

Задържаната сума ще бъде изплатена, след като страната изпълни ключовия етап 218, свързан с реформата на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ). От Брюксел подчертават, че напредъкът по този ангажимент е условие за получаване на останалите средства.

На 16 април България внесе преразгледан национален план, който включва нова глава по инициативата REPowerEU – насочена към преодоляване на енергийната криза и ускоряване на зелената трансформация.

С днешното плащане страната е усвоила 29,5% от договорените средства и е изпълнила 38,2% от заложените цели и етапи по плана.