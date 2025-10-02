Бойко Величков: ЦСКА гради модел за развитие на спорта в България (ВИДЕО)

Спортният директор на ЦСКА Бойко Величков гостува ексклузивно в подкаста „Код Спорт“, където за първи път говори обширно за назначаването си в клуба, представянето на отбора от началото на сезона, селекцията на „червените“ и работата по новия стадион и базата в Панчарево.

Величков обясни и избора на Христо Янев за наставник на „армейците“, който според него е естествен, защото Янев е показал, че може да печели с ЦСКА и като играч, и като треньор.

А какво според него е решението на кризата в ЦСКА, имало ли е нереални заплати в клуба, тежи ли престоят му в Левски в миналото и кога „армейците“ ще се върнат на върха – гледайте в епизода.