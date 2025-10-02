Шампионски амбиции в Левски

В Левски отново мечтаят за титла! Изпълнителният директор Даниел Боримиров афишира шампионски амбиции близо 48 часа, след като „сините“ си върнаха лидерската позиция в Първа лига след 1:0 над Ботев (Пд) в отложен мач от 6 кръг.

"Има надежда и тази надежда я споделям с всички наши привърженици – каза Боримиров пред БНТ преди откриването на детския турнир „Емил Шарков“. - Благодаря им от все сърце за помощта, която оказаха през последните няколко години за това, че във всеки изминал мач те се зад отбора. Подкрепят ни, окуражават ни, помагат финансово и това е много важно за нас. Ние им се отблагодаряваме с добрата игра и прозрачността, която показваме през последните години. Тази година имаме възможността да се преборим с Лудогорец и с останалите отбори в шампионата за първото място. Надявам се на финала да успеем да се преборим. Надявам се и съдийството да е на ниво, а не те да се оказват важния фактор във всеки един мач".

„Сините“ приемат в събота Берое, надявайки се да вземат своето, а ден по-късно основният конкурент Лудогорец гостува на ЦСКА в София.

В същото време БФС обяви програмата за първия кръг след паузата за националите. В него Левски има тежка визита на Черно море във Варна. Двубоят на „Тича“ е на 19 октомври (неделя) от 17.30 часа. Любопитното е, че в същия ден часове по-рано ЦСКА гостува на Добруджа в Добрич.

