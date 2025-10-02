Проблеми за Христо Янев преди дербито

Новият старши треньор на ЦСКА Христо Янев има кадрови проблеми преди домакинството на Лудогорец в неделя. Двубоят от 11 кръг на Първа лига се очаква с повишен интерес, въпреки незадоволителното представяне на „червените“ от началото на кампанията и наличието на само една победа досега при 2:1 над Септември.

Аут за сблъсъка с шампиона на България е халфът Улаус Скаршем. Норвежецът е с проблем в областта на коляното и изобщо не тренира с отбора.

Под известна въпросителна е защитникът Лумбард Делова. Косовският бранител провежда занимания наравно с основната група на „червените“, но състоянието му не убеждава, че е готов за тежкия двубой. От щаба на ЦСКА разкриват, че до последно националът на Косово остава под въпрос.

Добри новини за Янев все пак има, след като стана ясно, че Иван Турицов, пропуснал дербито с Локомотив София (1:1), ще бъде на разположение на новия треньорски щаб.

На свой ред Йоан Борносузов и Илиан Антонов, които имат наказания с втория отбор, ще са на линия, тъй като ден по-рано дубълът на „червените“ се изправя срещу Спортист Своге.