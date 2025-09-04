Ботев (Пд) – Левски остава от 17,30 часа

Ботев (Пд) и Левски изразиха огромното си негодуване, че отложеният между тях мач ще се играе на 30 септември от 17,30 часа. Първи реагираха „канарчетата“ с мотива, че в работен ден и ранен начален час не могат да се съберат много хора на стадиона. Дори се загрижиха за феновете на „сините“, за които е още по-трудно да пътуват до Пловдив.

По-късно от Левски обявиха, че не желаят да играят по това време и са предприели действия да се промени началния час. „Сините“ също изтъкват мотива, че за феновете им ще е трудно да се придвижат до стадиона.

БФС и Професионалната лига реагираха мигновено. С декларация те обясниха, че изискване на УЕФА е мачовете от местни първенства да завършват минимум 30 минути преди старт на двубоите от груповата фаза на евротурнирите. На същия ден ще има срещи от Шампионската лига, започващи в 19,45 ч. Нарушаването на този закон на евроцентралата води до глоба от 42 000 евро за футболната централа.

Мачът Ботев – Левски се отложи по желание на „сините“ заради участието им в плейофа в Лигата на конференциите.