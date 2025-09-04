Давид срещу Голиат, но във футбола все още има чудеса!

България приема Испания на старта на световните квалификации за Мондиал 2026. В София на националния стадион "Васил Левски" гостува действащият европейски шампион, който под ръководството на същия селекционер вече спечели и Лигата на нациите.

Разликата е крещяща - "Ла Роха" е 2-а в ранглистата на ФИФА, а родните национали са едва 84-и. Общата цена на футболистите на Испания е милиард и 27 млн. евро, а тази на нашите играчи - под 40 млн. евро. И все пак във футбола все още Голиат побеждава Давид, а доказателства за това не липсват.

На националното съоръжение в центъра на София всички билети вече са разпродадени, а 40 000 зрители ще дойдат, за да подкрепят България, но и да се докоснат до Ламин Ямал и компания. Общо седем футболисти от Барселона са повикани от треньора Луис де ла Фуенте за световните квалификации с България и Турция. Най-атрактивният от тях естествено е Ламин Ямал. Двама са от Реал (Мадрид).

В същото време селекционерът на България Илиан Илиев не може да разчита на Валентин Антов, Виктор Попов и Филип Кръстев, който дълго време това лято бе без отбор.

През последните около 30 години селекциите имат три срещи, а "лъвовете" стигат до 1:1 на Европейското през 1996 г. Тогава Христо Стоичков и Любослав Пенев водят нападението на България, а Камата реализира единственото попадение за селекцията ни.

След това България губи с 1:6 през 1998 г. и с 0:1 в контрола в началото на новия век - през 2002 г.

От Испания вече обявиха, че Луис де ла Фуенте няма да може да разчита за предстоящия двубой на Йереми Пино, Фабиан Руис, както и на халфа на Барселона Гави. Добрата новина за България е, че всички са на разположение. Илиан Илиев допълни на пресконференцията си в сряда, че само около участието ма Лукас Петков ще има въпросителни до последно.

България ще продължи в неделя с гостуване на Грузия, а срещу Испания може да продължи много негативна серия. „Лъвовете“ нямат победа в последните си пет двубоя – 3 официални и 2 контроли. Последната проверка, провела се срещу Гърция през юни, завърши с поражение с 0:4.

Испания пък за последно загуби след изпълнение на дузпи от Португалия във финала за Лига на нациите. Преди това се справи последователно в елиминационни двубои с Франция и Нидерландия.