Нант се сети късно за Майкон

Бранителят на Левски – Майкон се размина с трансфер във френския елит. В последния възможен момент преди затварянето на прозореца, бразилецът е бил пожелан от клуба от Лига 1, съобщи „Ouest-France Sports 44“. Според информацията, 8-кратният шампион на Франция е предприел късна офанзива за защитника, но не се е стигнало до сделка. По непотвърдена информация цената, поставена от „сините“, се оказала висока за Нант.

Майкон стартира по перфектен начин новия сезон, като записа серия силни мачове както в Първа лига, така и в евротурнирите. До този момент той е играл в 13 от всички 14 двубоя през кампанията.

Бразилецът акостира на стадион „Георги Аспарухов“ преди година, когато треньор бе Станислав Генчев. Майкон има договор със столичния гранд до лятото на 2027 година. През лятото той бе следен и от редица други клубове, сред които такива от Русия, Турция и Западна Европа.

Последният трансфер по оста „Герена“ – Лига 1 на Франция бе през 2020 година, когато пласира халфа Стайн Спиерингс в Тулуза.

