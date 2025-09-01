Миланов: Искаме да зарадваме хората

Георги Миланов, един от най-опитните в националния отбор на България, си припомни последните случаи, когато стадион „Васил Левски“ бе пълен заради футболна среща. В четвъртък България посреща Испания в София, а три дни по-късно е визитата на Грузия.

"Много добре си спомням мача с Италия, който свърши 2:2. Тогава вкарах, така че се надявам и сега да се случи нещо подобно и да зарадваме хора, които ще дойдат да ни подкрепят", каза Георги Миланов.

Вратарят Димитър Митов пък допълни, че всички в тима се вълнуват за предстоящата среща.

"Футболистите чакат с нетърпение подобни мачове. Всеки иска да покаже на какво е способен срещу европейския шампион", заяви стражът на шотландския Абърдийн.