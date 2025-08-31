ЦСКА мълчи за Керкез, върви слух за Янев

Ръководството на ЦСКА мълчи за бъдещето на Душан Керкез. Под ръководството на босненеца „червените“ правят най-слабия старт в историята си и нямат победа в шест мача след 2:2 срещу Славия. Много е вероятно в понеделник да се вземе окончателното решение дали да се продължи с Керкез по подобие на огромната грешка от миналия сезон с Александър Томаш.

Доста нагло след мача треньорът обяви, че ЦСКА е на прав път и дори не намекна за напускане. Ще води отбора на лагер в Банско. „При мен няма напрежение, работя нормално и съм спокоен – каза Керкез. - Уважавам феновете и ще направим всичко, за да се обърне ситуацията. Очаквам нови футболисти и след паузата за националните отбори ще стартираме с победите.“

И на стадиона, и в социалните мрежи обаче не остана и един човек, който да подкрепи Керкез. Под негово ръководство ЦСКА не може да излезе от зоната на изпадащите, а всеки мач се превръща в опашкарско дерби. В Борисовата градина тръгна слух за трето завръщане на Христо Янев начело на „червените“. Сега бившият играч на ЦСКА води Ботев (Враца).

„Разочарован съм от липсата на много неща, които отборът не успя да покаже – добави спортният директор Бойко Величков. - Двубоят тръгна много добре, а не демонстрирахме никаква класа, за да задържим топката и да контролираме играта. Без самочувствие не може да отговорим на високите изисквания, които има към нас.“

Величков твърди, че по високите етажи в ЦСКА не е обсъждана треньорска рокада. „Не се деля от треньора – защити го директорът. - Всички в клуба сме виновни за това състояние. Далеч сме от стандарта, а нашите футболисти са селектирани. Очакванията към всички са коренно различни и трябва да има адекватен отговор от тези, които защитават цветовете на ЦСКА. Меко казано стартът на сезона е отвратителен. Хората имат право да бъдат песимисти.“

Славия за пети път поред не допусна загуба от ЦСКА в първенството. И въпреки гола на Джеймс Ето'о в третата минута от центъра отборът на Златомир Загорчич заигра по-силно и обърна резултата. Бившият национал изяви съжаление, че Славия лесно е позволил на ЦСКА да вземе точка. „Белите“ имат една повече от съперника в класирането.

За „червените“ предстоят мачове, които преди началото на сезона бяха в графата „леки“, но сега изглеждат повече от трудни – домакинства на Септември и Локомотив (Сф), както гостуване на Ботев (Враца).