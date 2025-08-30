Веласкес: Бяхме близо до основната фаза в Европа

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес говори пред медиите преди домакинството на ЦСКА 1948 от efbet Лига. Испанецът даде своето мнение за предстоящия двубой, като успоредно с това говори и за отпадането от АЗ (Алкмаар) в плейофите на Лигата на конференциите след общ резултат 1:6.

„Имаме нормален подход. Считам, че се представихме добре в Европа, бяхме близо да се класираме в основната фаза на турнирите след 15 години, в които това не беше правено. Отборите, срещу които се изправихме, бяха много сериозни. Представянето на играчите беше изключително. Горд съм с тях. Публиката също имаше изключително представяне и ни следваше навсякъде. Тези мачове могат да бъдат част от едно израстване. Сега сме концентрирани изцяло върху първенството, Купата на България и Суперкупата. Тези осем мача могат да ни дадат изключителна увереност за това, което предстои. Опитваме се да направим един добър сезон и мисля, че сме на прав път. Вчера споделих същото на играчите. Намираме се в процес на възстановяване. Прибрахме се и веднага дойдохме тук, за да тренираме. Днес имаме следобедна тренировка. Сега е моментът, в който играчите се чувстват най-тежко. Утре имаме активация. Карлос Охене на 100% няма да вземе участие в мача с ЦСКА 1948. При останалите играчи се наблюдава повече, а при други по-малко умора“, започна анализа си Хулио Веласкес.

По отношение на ЦСКА 1948, той призна: „Съперникът се представи доста добре по време на трансферния прозорец. Успяха да се подсилят добре. Това е отбор, който се представя много добре по време на шампионата. Имат ясна идея за играта и как да стигнат бързо до противниковата врата. Играят прагматично и имат бързи играчи по крилата. Имат раздвижен нападател, който дава доста опции. С ясното съзнание сме, че мачът ни няма да бъде лек. Имам обаче увереност и вяра в моите играчи“, продължи испанският специалист.

Той коментира и евентуалното привличане на нови играчи.

„Докато нещата не станат официални, не може да се говори за нови футболисти. Тук става дума за час разлика до обявяването на нов играч. Днес към нас ще се присъедини халф. Клубът в рамките на възможностите, които имаме, се опитва да осигури най-доброто за попълване на състава. Не съм дошъл в София за разходка, въпреки че ми харесва градът и хубавото време. Тук съм, за да печеля мачове. Доволен съм от състава си. Както и друг път съм заявявал, аз съм в постоянни разговори с ръководството. Единствената ми мисъл е за утрешния мач и да го изиграем добре. Вярвам в последователността на процесите“, завърши Веласкес.