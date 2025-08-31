Свършиха билетите за България - Испания

Всички билети за мача България - Испания от световните квалификации по футбол на 4 септември в София бяха изкупени.

"Националният стадион “Васил Левски” ще бъде изпълнен до краен предел! А в мига, в който прозвучи българският химн, ще настъпи моментът и за специално подготвената хореография!", заявиха от БФС.

Така българският национален отбор ще се радва на внушителна подкрепа от 40 000 зрители по трибуните за първия си мач от кампанията за Мондиал 2026 срещу актуалния европейски шампион Испания.