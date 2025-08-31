Новият в Левски играе на три позиции

Последното ново попълнение на Левски може да играе на три различни позиции. Алжирецът Акрам Бурас даде първото си интервю пред клубната телевизия на „сините“ и обяви сериозни цели.

„Чувствам се прекрасно тук – започна халфът. - Преговарям с Левски от две седмици и съм доволен, че се разбрахме. Гледах мачовете на отбора. Много ми пасва стила на игра. Щастлив съм, че ще имам възможност да помогна. Мога да играя на три различни позиции, за мен не е проблем.“

Бурас добави, че се надява да спечели титлата и купата на България с Левски. Неговият идол е Лионел Меси, като визира специално спечелената световна титла на Аржентина на Мондиал 2022.

Бурас не успя да дойде преди края на европейското приключение на Левски, което приключи със загуба от Алкмаар с 1:4 миналия четвъртък.