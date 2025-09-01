Керкез като Томаш – доверие в ЦСКА

В Байер (Леверкузен) уволниха Ерик Тен Хаг след една точка от два кръга. ЦСКА брани Душан Керкез, който спечели четири пункта в шест мача. В Германия уволнението е рекордно бързо. За ЦСКА рекордът е за най-слаб старт на сезона, но доверието явно остава.

Фенове в социалните мрежи фенове на „червените“ не спираха да питат какво се случва с Керкез. Тръгна слух за среща на високо ниво в 10 часа сутринта. Възможно е да е имало, но не и информация до редакционното приключване на Труд news. През миналия сезон ЦСКА даде пет мача на Томислав Стипич и го уволни. След това търпя безумията на Александър Томаш до точката на потъване – отпадане от евротурнирите и куп срамни резултати.

Предвид двуседмичната пауза заради мачовете на националния отбор нищо още не е изключено. В пространството най-много се въртят имената на Стойчо Младенов, Любослав Пенев и Христо Янев. И тримата са бивши футболисти и треньори на ЦСКА. И тримата са печелили на двете позиции трофеи. Младенов и Пенев са свободни, докато Янев води Ботев (Враца) в момента.

След последния провал срещу Славия (2:2) новият спортен директор Бойко Величков обяви подкрепа за Керкез. На по-високо ниво в клуба обаче няма нищо.

В понеделник вечер ЦСКА тръгна на лагер в Банско, без да обяви официално нов футболист. Дори левият бек Анхело Мартино от Нюуелс Олд Бойс не е сигурно дали наистина е дошъл в България за медицински тестове и подпис.

Кризата затвори информационно ЦСКА. Въпросът е уроците на времето дали са в полза на Керкез или не.