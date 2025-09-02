Само 2 големи грешки на ВАР в Първа лига

Важните грешки на съдиите в Първа лига от началото на сезона по отношение на ВАР са сведени до само две. Това признаха от Съдийската комисия към БФС на специална за целта пресконференция, която ще се превърне в традиция в паузата за националните отбори.

„В 53 изиграни мача дотук има допуснати 2 важни грешки от страна на ВАР – уточни Александър Костадинов, в качеството си на главен инструктор на съдийската комисия. - В останалите, можем да кажем съвсем спокойно и с лека гордост, че съдиите са си свършили работата.“

Диапазонът на възрастовата граница на реферите в елита вече е 25-35 години, а във Втора лига пада до 20-30 г.

Конкретните пропуски на ВАР арбитрите са от срещите Ботев (Пловдив) – Арда (0:5), където неправилно е отменено попадение на гостите от Кърджали, въпреки че домакините бяха тези, които имаха претенции. Именно след този двубой бе отстранен, като причината е именно незачетеното попадение на гостите.

Втората явна грешка на ВАР е в двубоя Септември – Локомотив (София) (1:0), където има задържане на футболист на домакините в наказателното поле, но без да бъде отсъдена дузпа.

От Съдийската комисия признаха и за други пропуски, за които обаче виновни са съдиите на терен. В мача Добруджа – Славия има ситуация, която може да се разглежда за дузпа за домакините, но е отсъдена засада, каквато няма.

По-фрапиращо е положението на Спартак (Варна) – Локомотив (Пд), където Тодор Павлов от гостите бе изгонен за втори жълт картон, въпреки че не извършва нарушение, а е жертва на такова. Наказанието му от един мач обаче остава активно, тъй като няма практика Дисциплинарната комисия да се допитва до Съдийската, а санкция търпи реферът на терен.

От новия сезон има и още една важна промяна, въведен е т.нар. спотър, който наблюдава мача по телевизията, без да се знае кой е. Той поставя оценка на съдийството в рамките на 2-3 часа след края на двубоя. Ако има разлика в неговата и тази на Съдийските наблюдатели, тогава се анализират докладите от Съдийската комисия. Практиката е взета от УЕФА, където се прилага от години.



„След като правим анализ на всеки кръг – всеки понеделник има заседание на Съдийската комисия, на база този анализ се дава оценка на съдиите – уточни председателят на комисията Станислав Тодоров. - На тази база се правят и назначенията. Мисля, че съдиите се справят добре. Има някои неточности, работим върху тях. Що се отнася до декларацията на Ботев (Пд), ние в тази ситуация разговаряхме с ВАР съдията (б.а Васимир Ел-Хатиб), който трябваше да подкрепи рефера на терен. Смятаме, че жълтият картон бе достатъчен в тази ситуация. Обърнали сме внимание на съдиите, че ВАР се намесва само в явна и очевидна грешка. Вдигна се доста шум върху този мач, Васимир не е спрял заради тази ситуация, а заради засадата, където има очевидна грешка.“

Тодоров бе категоричен на серия от въпроси за натиск върху него и съдиите: „Никой не се обажда. Преди години може да е било практика, но сега не е. По категоричен не мога да бъда.“