Веласкес непобеден в столичните дербита

Хулио Веласкес, старши треньорът на Левски, остава без поражение в столичните дербита, откакто акостира на стадион „Георги Аспарухов“. Дотук испанецът е взел участие в общо седем сблъсъка с градски съперници, а балансът му е впечатляващ – 2 равенства и 5 победи. Бившият треньор на Бетис и Виляреал не успя да триумфира единствено срещу ЦСКА (2:2) и Славия (3:3) през пролетта, като и двата двубоя бяха белязани от късна драма, а „сините“ наваксваха изоставане от две попадения.

В останалите случаи Левски надделя над ЦСКА 1948 (2:0), Септември (1:0) от миналата кампания, както и сега срещу същите два съперника, както и в домакинството си на Славия.

В неделя Веласкес видя триумф с 2:1 срещу „червените“ от Бистрица, а след мача призна, че е време за почивка заради общо 14-те срещи дотук във всички турнири. При това положение на „Герена“ няма да играят контрола в паузата за националните отбори. С тима вече се подготвя Акрам Бурас, изгледал от трибуните срещата от 7 кръг на efbet Лига в компанията на бившия нападател на „сините“ Билал Бари, спомогнал за сделката с алжирския халф.

