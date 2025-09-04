Фен зона на "Юнак" обещава много емоции за България - Испания

Фен зона очаква феновете на България и Испания в часовете преди, а и по време на двубоя от световните квалификации за Мондиал 2026 между двата тима. Тя вече е обособена на стадион "Юнак", където през последните 2 дни се проведе благотворителното събитие "Заедно за децата" по инициатива на БФС и Фондация "Слънчеви деца 2024".

Сега феновете, които нямат билет, както и тези с такъв, ще имат на разположение редица студени напитки, храна и различни атракциони, а за доброто настроение ще се погрижи DJ Теди Джорджо. Вход - свободен.

Самият мач пък ще може да бъде гледан на големи екрани на броени метри от националния стадион "Васил Левски", където 40 000 ще подкрепят трикольорите.