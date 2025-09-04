България и Стоичков трогнаха Испания

България и Христо Стоичков трогнаха Испания със своето гостоприемство. В дните преди световната квалификация между двата отбора в четвъртък вечер президентът на федерацията Рафаел Лусан се радваше на незапомнено внимание. Фенове обграждаха и хотел „Милениум“, националния стадион „Васил Левски“. А във всички магазини за футболни фланелки липсваше само една – на актуалния европейски шампион.

В четвъртък сутрин Георги Иванов, президентът на БФС, и Лусан си размениха по един екип на двата отбора. В делегацията освен Стоичков бяха Атанас Фурнаджиев, Атанас Караиванов, Пламен Манолов, Теодор Тодоров, Михаел Статев и Добрин Гьонов. Срещата беше изключително приятелска, въпреки че България и Испания много отдавна не са имали допирни точки на ниво национални отбори.

След това Стоичков заведе Лусан и гостуващите журналисти в своя музей. Специално заради тях беше направена експозиция, свързана с испанския футбол. В рамки са сложени екипите на Луис Енрике, Хунио Салинас, Хосе Мария Бакеро, Андрес Иниеста и Хулен Гереро. Испанците се зарадваха да видят и Красимир Балъков. Избраният в идеалния отбор на световното първенство в САЩ никога не е играл в страната им, но уважението към него също беше екстракласа.

„Имах огромното удоволствие да посрещна в зала на на славата „Христо Стоичков“ президента на испанската федерация Рафаел Лусан – написа Стоичков в официалния профил на своя бранд във фейсбук. - Много от трофеите е гледал как печеля на живо! Довечера за 90 минути ще сме съперници, но приятелството остава завинаги! Успех и българи юнаци!“

Стоичков даде дълго интервю за испанските журналисти, които не спираха да го питат не само за предстоящия мач, но за представянето на „Ла Фурия“ и Барселона. Мнозина от тях признаха, че такъв музей на един футболен човек не може да се види дори в Испания, която е препълнена с легенди.

Ден по-рано Стоичков стана официален член на новосформирания фенклуб на националния отбор на България. Всичко това се случи по време на благотворителната инициатива „Заедно за децата“ на стадион „Юнак“ в София. Повече от час Кавалерът на „Златната топка“ раздаваше автографи и си правеше снимки пред свои фенове. Преди това Стоичков „гостува“ на треньора на гостите Луис де ла Фуенте в хотела. А после го заведе лично и на пресконференцията.

До последния момент фенове търсеха билети за националния стадион „Васил Левски“, но такива буквално отдавна нямаше. И всъщност – нямаше и значение какъв е резултатът от мача. Връзката Христо Стоичков – Испания винаги ще бъде мост на приятелството между българския и испанския футбол.