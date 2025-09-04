Десподов аут за мача с Испания

Капитанът на България Кирил Десподов отпада от състава на “лъвовете” за предстоящите две световни квалификации – срещу Испания тази вечер и срещу Грузия на 7 септември – поради травма, получена на официалната тренировка преди двубоя с “Ла Роха” на стадион “Васил Левски”.

Крилото на ПАОК е почувствал болки по време на снощното занимание, а след направените му медицински тестове днес е станало ясно, че страда от мускулно разтежение, което няма да му позволи да вземе участие в предстоящите срещи.

Целият треньорски щаб и всички футболисти желаят на Кирил Десподов бързо възстановяване.